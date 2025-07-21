Бойцы 3 ОШБр на Харьковщине уничтожили сверхредкостную цель из запасов ВС РФ

Что касается уничтоженного личного состава противника, то бойцы 3 ОШБр за неделю ликвидировали 115 оккупантов, и еще 112 вывели из строя из-за полученных ранений.

Related video

В Харьковской области российские оккупанты потеряли редкую самоходную артиллерийскую установку северокорейского производства "Коксан". Ее уничтожили бойцы 3 отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.

"Третья штурмовая поразила северокорейскую САУ на Харьковщине. Сверхредкая цель — в новой недельной сводке вражеских потерь от Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Кроме 170-мм самоходной артиллерийской установки М-1978 "Коксан" северокорейского производства, также уничтожена очередная 2С19 "Мста-С" и два АГС. Подбиты две ББМ и уничтожено 11 единиц мототранспорта.

В дополнение бойцы Третьей штурмовой сбили 105 БПЛА и уничтожили также Shahed, "Молнию", "Орлан", "Supercam" и Lancet.

Что касается уничтоженного личного состава противника, то бойцы 3 ОШБр за неделю ликвидировали 115 оккупантов, и еще 112 вывели из строя из-за полученных ранений.

САУ "Коксан": что известно

М-1978 "Коксан" — северокорейская самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170-мм. Обозначения M-1978 и "Коксан" были присвоены этому типу САУ американскими военными аналитиками, поскольку они впервые узнали о нем в прошлом году в Коксане, Северная Корея.

14 ноября 2024 года в России заметили корейские дальнобойные САУ M1989 "Коксан". Также движение сопротивления "АТЭШ" заявляло об обучении российских артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках.

18 февраля 2025 года на Луганщине бойцы 412 полка беспилотных систем Nemesis разбили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм САУ М-1978 "Коксан". Это первое с начала полномасштабного вторжения поражение этой техники.

14 апреля 2025 года подразделение ударных беспилотников "Черный Стриж" поймало северокорейскую САУ "Коксан". Было использовано два FPV-дрона.

Напомним, что в середине апреля 2025 года бойцы 103-й отдельной бригады ТрО уничтожили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан". Это была на тот момент уже пятая корейская установка, которую поразили ВСУ.

Также сообщалось, что северокорейские самоходные артиллерийские установки М-1979 "Коксан" и М-1989 "Коксан" отличаются важной технической деталью, которая может определять тактику их успешного уничтожения на поле боя.