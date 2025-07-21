Бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили надрідкісну ціль із запасів ЗС РФ

Що стосується знищеного особового складу противника, то бійці 3 ОШБр за тиждень ліквідували 115 окупантів, і ще 112 вивели з ладу через отримані поранення.

Related video

У Харківській області російські окупанти втратили рідкісну самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва "Коксан". Її знищили бійці 3 окремої штурмової бригади. Про це повідомляється в телеграм-каналі підрозділу.

"Третя штурмова уразила північнокорейську САУ на Харківщині. Надрідкісна ціль — у новому тижневому зведенні ворожих втрат від Третьої штурмової бригади", — йдеться в повідомленні.

Крім 170-мм самохідної артилерійської установки М-1978 "Коксан" північнокорейського виробництва, також знищено чергову 2С19 "Мста-С" і два АГС. Підбито дві ББМ та знищено 11 одиниць мототранспорту.

На додаток бійці Третьої штурмової збили 105 БПЛА і знищили також Shahed, "Молнію", "Орлан", "Supercam" і Lancet.

Що стосується знищеного особового складу противника, то бійці 3 ОШБр за тиждень ліквідували 115 окупантів, і ще 112 вивели з ладу через отримані поранення.

САУ "Коксан": що відомо

М-1978 "Коксан" — північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм. Позначення M-1978 та "Коксан" були надані цьому типу САУ американськими військовими аналітиками, оскільки вони вперше дізналися про нього минулого року в Коксані, Північна Корея.

14 листопада 2024 року у Росії помітили корейські далекобійні САУ M1989 "Коксан". Також рух опору "АТЕШ" заявляв про навчання російських артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

18 лютого 2025 року на Луганщині бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis розбили північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан". Це перше з початку повномасштабного вторгнення ураження цієї техніки.

14 квітня 2025 року підрозділ ударних безпілотників "Чорний Стриж" вполював північнокорейську САУ "Коксан". Було використано два FPV-дрони.

Нагадаємо, що всередині квітня 2025 року бійці 103-ї окремої бригади ТрО знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан". Це була на той момент вже п’ята корейська установка, яку уразили ЗСУ.

Також повідомлялося, що північнокорейські самохідні артилерійські установки М-1979 "Коксан" і М-1989 "Коксан" відрізняються важливою технічною деталлю, яка може визначати тактику їх успішного знищення на полі бою.