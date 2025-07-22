Ветеран рассказал о пережитых издевательствах в плену и легендарном фото с "Азовстали" (видео)

Защитник Мариуполя Дмитрий "Орест" Казацкий подчеркнул, что "максимальный ад" российского плена развернулся в тюрьмах и колониях. Кроме физических пыток россияне применяли и попытки сломать "азовцев" психологически, поэтому до освобождения украинец точно не знал, существует ли вообще Украина.

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"Мне очень сильно повезло, потому что я был в плену всего-навсего четыре месяца, не так долго там пробыл, как мои собратья. Сейчас очень многие уже более трех лет находятся в российском плену", — отметил он в интервью The Page, опубликованном 22 июля.

Бывший военнослужащий "Азова" объяснил, что не переживал таких физических пыток, которые совершала к его собратьям, поэтому ему "грех жаловаться". По его словам, большинство "азовцев" в плену столкнулись с гораздо большими пытками.

"В течение этих первых четырех месяцев россияне только разгонялись, набирали обороты. Потом эта практика очень активно передавалась в российские тюрьмы, колонии, куда перевозили украинских военнопленных из Еленовки. Там уже был прям максимальный ад. Он в Еленовке тоже был — для некоторых людей. Но для большинства это уже было в российских тюрьмах. Это так называемые "приемки", другие виды пыток", — отметил Казацкий.

Он считает, что прошел "еще очень легкий путь" в российском плену. Его пытались сломать психологически как на допросах, так и во время пыток. "Орест" назвал россиян "моральными уродами", у которых есть много заготовленных методов для этого.

"Если мы говорим о моем конкретном случае, то это — методы физического воздействия: когда тебя связывают, бьют, тычут ножом. Но сейчас они действуют по-другому, поскольку у меня все эти основные моменты происходили в СИЗО в Еленовке, в дисциплинарном изоляторе. Сейчас уже совсем все по-другому", — рассказал он.

Кроме того, в плену россияне уверяли, что "азовцев все забыли", Киев уже оккупирован и Украины не существует. Из-за пребывания в информационном вакууме защитники не знали, что происходит на самом деле.

"И этот момент, когда ты возвращаешься и видишь эти флаги, что некоторые люди счастливы, хотят тебя обнять и искренне тебе помочь всем, чем только могут, — это лучше всего разрушает все эти годы пропаганды, которая внушалась. То, что меня поразило, и то, от чего я был на самом деле очень счастлив, — что о нас помнят, за нас боролись, борются и будут бороться", — поделился Казацкий.

Он рассказал, что легендарный снимок с Азовстали не имеет какой-то символической истории и был сделан очень просто. Проходя через подземный коридор к бункеру, воин замечал луч света, который был четко виден, потому что из-за постоянных обстрелов в воздух поднималась пыль. В какой-то день он решил сделать на этом месте снимок на камеру после предыдущих попыток с iPhone.

"Я выставил кадр, поставил камеру на бочку, сделал несколько кадров и выбрал именно этот — с руками. И все. Эта фотография как-то очень сильно полетела", — вспомнил "Орест".

Напомним, 10 июня освобожденный из плена "азовец" Остап Жидачевский рассказал, как россияне прятали свои преступления от Красного креста. Он вспомнил, как в СИЗО приезжали правозащитники, но украинцев начали "готовить" к этому визиту только через неделю.

16 июня врач-дерматолог Александр Туркевич показал процесс удаления надписи "Слава России", которую оставил на теле военнопленного российский хирург. Директор национальной программы "Неопалимые" Максим Туркевич заверил, что через несколько месяцев от шрама останется только едва заметный след.