Ветеран розповів про пережиті знущання у полоні та легендарне фото з "Азовсталі" (відео)

Захисник Маріуполя Дмитро "Орест" Козацький підкреслив, що "максимальне пекло" російського полону розгорнулося у тюрмах та колоніях. Окрім фізичних катувань росіяни застосовували й спроби зламати "азовців" психологічно, тому до звільнення українець точно не знав, чи існує взагалі Україна.

Related video

"Мені дуже сильно повезло, тому що я був у полоні всього-на-всього чотири місяці, не так довго там пробув, як мої побратими. Зараз дуже багато хто вже більш як три роки перебуває в російському полоні", — зауважив він в інтерв’ю The Page, опублікованому 22 липня.

Колишній військовослужбовець "Азову" пояснив, що не переживав таких фізичних катувань, які вчиняла до його побратимів, тож йому "гріх жалітися". З його слів, більшість "азовців" у полоні стикнулись з набагато більшими тортурами.

"Протягом цих перших чотирьох місяців росіяни тільки розганялися, набирали обертів. Потім ця практика дуже активно передавалася в російські тюрми, колонії, куди перевозили українських військовополонених з Оленівки. Там уже було прям максимальне пекло. Воно в Оленівці теж було — для деяких людей. Але для більшості це вже було в російських тюрмах. Це так звані "прийомки", інші види катувань.", — зауважив Козацький.

Він вважає, що пройшов "ще дуже легкий шлях" у російському полоні. Його намагалися зламати психологічно як на допитах, так і під час катувань. "Орест" назвав росіян "моральними виродками", у яких є багато заготовлених методів для цього.

"Якщо ми говоримо про мій конкретний випадок, то це — методи фізичного впливу: коли тебе зв'язують, б'ють, штрикають ножем. Але зараз вони діють по-іншому, оскільки в мене всі ці основні моменти відбувалися в СІЗО в Оленівці, в дисциплінарному ізоляторі. Зараз уже зовсім все по-іншому", — розповів він.

Окрім того, у полоні росіяни запевняли, що "азовців усі забули", Київ вже окупований і України не існує. Через перебування в інформаційному вакуумі захисники не знали, що відбувається насправді.

"І оцей момент, коли ти повертаєшся і бачиш ці прапори, що деякі люди щасливі, хочуть тебе обняти й щиро тобі допомогти всім, чим тільки можуть, — це найкраще руйнує всі ці роки пропаганди, яка навіювалася. Те, що мене вразило, і те, від чого я був насправді дуже щасливий, — що про нас пам'ятають, за нас боролися, борються і будуть боротися", — поділився Козацький.

Він розповів, що легендарний знімок з Азовсталі не має якоїсь символічної історії й був зроблений дуже просто. Проходячи через підземний коридор до бункера, воїн помічав промінь світла, який було чітко видно, бо через постійні обстріли у повітря здіймався пил. В якийсь день він вирішив зробили на цьому місці знімок на камеру після попередніх спроб з iPhone.

"Я виставив кадр, поставив камеру на бочку, зробив декілька кадрів і вибрав саме цей — з руками. І все. Ця світлина якось дуже сильно полетіла", — згадав "Орест".

Нагадаємо, 10 червня звільнений з полону "азовець" Остап Жидачевський розповів, як росіяни ховали свої злочини від Червоного хреста. Він згадав, як до СІЗО приїжджали правозахисники, але українців почали "готувати" до цього візиту аж за тиждень.

16 червня лікар-дерматолог Олександр Туркевич показав процес видалення напису "Слава Росії", який залишив на тілі військовополоненого російський хірург. Директор національної програми "Неопалимі" Максим Туркевич запевнив, що за кілька місяців від шраму лишиться тільки ледь помітний слід.