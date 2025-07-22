В Севастополе оккупанты "рассеяли" зенитно-ракетный полк за пределы части: что произошло (фото)

Вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы. На территории части остались только военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

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В оккупированном Крыму в Севастополе оккупанты перестраховались и решили рассредоточить местный зенитно-ракетный полк. Личный состав расквартировали за пределы военной части, а технику "рассеяли" по безопасным местам. Об этом сообщили участники партизанского движения "АТЕШ".

Они побывали на месте дислокации севастопольского 12-го зенитно-ракетного полка и узнали последние новости.

"Наш агент, который находится в составе 12-го зенитно-ракетного полка, сообщил о резких изменениях в структуре размещения личного состава и техники. Командование полка приняло решение о расквартировании большинства служащих за пределы территории части. Причина — страх быть пораженными ударами со стороны Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В рамках этих мероприятий вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы. На территории части остались только военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

"Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, принимаемых в условиях реальной угрозы", — говорится в сообщении.

Участники движения "АТЕШ" пообещали и дальше внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что 21 июля Ростовская область России оказалась под массированной атакой дронов. Под удар попал город Миллерово, где расположен военный аэродром, откуда россияне часто запускают "Шахеды" по Украине.

Также сообщалось, что на одном из участков фронта вблизи границы с РФ российские оккупанты проникли вглубь территории Украины и пытались там окопаться. Им помешали бойцы Сил специальных операций.