В Севастополі окупанти "розсіяли" зенітно-ракетний полк за межі частини: що сталося (фото)

Вся військова техніка, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400, була переміщена в укриття та безпечні райони. На території частини залишилися лише військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

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В окупованому Криму в Севастополі окупанти перестрахувалися і вирішили роззосередити місцевий зенітно-ракетний полк. Особовий склад розквартирували за межі військової чатсини, а техніку "розсіяли" по безпечних місцях. Про це повідомили учасники партизанського руху "АТЕШ".

Вони побували на місці дислокації севастопольського 12-го зенітно-ракетного полку і дізналися останні новини.

"Наш агент, який перебуває в складі 12-го зенітно-ракетного полку, повідомив про різкі зміни в структурі розміщення особового складу і техніки. Командування полку ухвалило рішення про розквартирування більшості службовців за межі території частини. Причина — страх бути ураженними ударами з боку Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

В межах цих заходів вся військова техніка, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400, була переміщена в укриття та безпечні райони. На території частини залишилися лише військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

"Така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічних рішеннях, що ухвалюються в умовах реальної загрози", — йдеться в повідомленні.

Учасники руху "АТЕШ" пообіцяли і далі уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що 21 липня Ростовська область Росії опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапило місто Міллерово, де розташований військовий аеродром, звідки росіяни часто запускають "Шахеди" по Україні.

Також повідомлялося, що на одній з ділянок фронту поблизу кордон з РФ російські окупанти проникли вглиб території України і намагалися там окопатися. Їм завадили бійці Сил спеціальних операцій.