Загадочный поджог авто главы завода дронов для армии РФ: что известно (фото)

В ночь с 20 на 21 июля в Москве неизвестные подожгли автомобиль руководителя предприятия, которое производит беспилотники для российской армии.

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По данным источников в разведке издания "РБК-Украина", инцидент произошел на улице Вересковой, 1. Злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes-Benz ML350, который принадлежит Владимиру Петрову — руководителю компании "Петровинжиниринг".

Как отмечается, это предприятие занимается производством дронов, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения потребностей российской армии.

Отметим, что сейчас на страницах в социальных сетях Главного управления разведки Министерства обороны Украины нет официальной информации об этом событии. Также подтверждающих материалов не публикуют российские СМИ.

Напомним, что в последние дни Москву и область часто атакуют беспилотники. Городской голова Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 21 июля российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые направлялись в сторону столицы. По данным российских СМИ, эти атаки осуществляют Вооруженные силы Украины с использованием беспилотников типа "Лютый".

Ранее, в мае, Москва уже страдала от взрывов. По меньшей мере два дрона были уничтожены в районе Домодедово. В связи с угрозой в аэропортах Домодедово и Жуковский вводили план "Ковер", отменяли и задерживали рейсы. К вечеру того же дня столицу РФ атаковали повторно — взрывы слышали даже в Подмосковье. Из-за атак в стране исчез интернет, а пассажиров часами не выпускали из самолетов.