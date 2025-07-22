Загадковий підпал авто глави заводу дронів для армії РФ: що відомо (фото)

У ніч із 20 на 21 липня в Москві невідомі підпалили автомобіль керівника підприємства, яке виготовляє безпілотники для російської армії.

Related video

За даними джерел у розвідці видання "РБК-Україна", інцидент стався на вулиці Вересковій, 1. Зловмисники підпалили автомобіль Mercedes-Benz ML350, який належить Володимиру Петрову — керівнику компанії "Петровінжиніринг".

Як зазначається, це підприємство займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів та трансформаторів для забезпечення потреб російської армії.

Зазначимо, що наразі на сторінках у соціальних мережах Головного управління розвідки Міністерства оборони України немає офіційної інформації про цю подію. Також підтверджуючих матеріалів не публікують російські ЗМІ.

Нагадаємо, що останніми днями Москву та область часто атакують безпілотники. Міський голова Москви Сергій Собянін повідомляв, що в ніч на 21 липня російська ППО нібито збила щонайменше чотири дрони, які прямували у бік столиці. За даними російських ЗМІ, ці атаки здійснюють Збройні сили України з використанням безпілотників типу «Лютий».

Раніше, у травні, Москва вже потерпала від вибухів. Щонайменше два дрони було знищено в районі Домодєдово. У зв’язку з загрозою в аеропортах Домодєдово та Жуковський вводили план «Килим», скасовували та затримували рейси. Надвечір того ж дня столицю РФ атакували повторно — вибухи чули навіть у Підмосков'ї. Через атаки в країні зник інтернет, а пасажирів годинами не випускали з літаків.