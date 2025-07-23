Латвия поставила Украине партию дронов собственного производства: что известно

Финансировали закупку беспилотников за средства фонда международной "Коалиции дронов", которую вместе возглавляют Латвия и Великобритания

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Украина получила от Латвии очередную партию дронов в рамках международной "Коалиции дронов". Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, Силам обороны Украины передают 1300 беспилотников.

"Следующие 1300 дронов латвийского производства направляются в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро", — написал Спрудс в X.

Это количество дронов — завершение поставки законтрактованного количества беспилотников, которые изготовили латвийские производители в первом полугодии 2025 года.

Финансировали закупку беспилотников за средства фонда международной "Коалиции дронов", которую вместе возглавляют Латвия и Великобритания. Эту инициативу начали в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в феврале 2024 года.

До этого еще одну партию дронов в количестве 1300 в Украину отправили в конце июня.

Напомним, что Украина усиливает защиту своего неба, массово инвестируя в производство отечественных дронов-перехватчиков. Три украинских производителя заключили государственные контракты на поставку перехватчиков на общую сумму более 3 млрд гривен.

В мае группа "Дикие шершни" опубликовала видео работы перехватывающего дрона Sting по "Шахеду" — это стало первым публичным подтверждением эффективности такого оружия.