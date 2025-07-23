Латвія поставила Україні партію дронів власного виробництва: що відомо

Фінансували закупівлю безпілотників за кошти фонду міжнародної "Коаліції дронів", яку разом очолюють Латвія та Велика Британія

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Україна отримала від латвії чергову партію дронів в рамках міжнародної "Коаліції дронів". Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За його словами, Силам оборони України передають 1300 безпілотників.

"Наступні 1300 дронів латвійського виробництва прямують до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро", – написав Спрудс у X.

Ця кількість дронів — завершення постачання законтрактованої кількості безпілотників, які виготовили латвійські виробники у першому півріччі 2025 року.

Фінансували закупівлю безпілотників за кошти фонду міжнародної "Коаліції дронів", яку разом очолюють Латвія та Велика Британія. Цю ініціативу започаткували в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у лютому 2024 року.

До цього ще одну партію дронів у кількості 1300 до України відправили наприкінці червня.

Нагадаємо, що Україна посилює захист свого неба, масово інвестуючи у виробництво вітчизняних дронів-перехоплювачів. Три українські виробники уклали державні контракти на постачання перехоплювачів на загальну суму понад 3 млрд гривень.

У травні група "Дикі шершні" опублікувала відео роботи перехоплювального дрона Sting по "Шахеду" — це стало першим публічним підтвердженням ефективності такої зброї.