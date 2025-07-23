После взлета отказала электроника: ГБР расследует падение Mirage-2000 на Волыни (фото)

22 июля на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания произошел инцидент с участием военного самолета Mirage-2000. Самолет упал на безлюдной территории и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

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По информации Государственного бюро расследований, после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Благодаря профессиональным действиям, военному удалось избежать жертв и разрушений на земле. В частности, он катапультировался и был оперативно найден поисково-спасательной командой. Известно, что мужчине оказали необходимую медицинскую помощь и его состояние здоровья стабильное.

Сейчас ГБР начало расследование инцидента, которое квалифицировали как нарушение правил полетов, повлекшее аварию самолета. Также для полноты и справедливости расследования создали специальную группу из опытных следователей.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

В конце концов, специалисты осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и провели допросы свидетелей. Также запланировано проведение технических экспертиз и анализ данных с бортового самописца. Особое внимание уделяется изучению технического состояния самолета и соблюдению регламентов подготовки к полету.

Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал аварию и рассказал, что самолет спасти было уже невозможно. Кроме этого, по его мнению, пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации.

Напомним, что вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage-2000.