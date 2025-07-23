Після зльоту відмовила електроніка: ДБР розслідує падіння Mirage-2000 на Волині (фото)

22 липня на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання стався інцидент за участю військового літака Mirage-2000. Літак упав на безлюдній території та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості.

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За інформацією Державного бюро розслідувань, після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Завдяки професійним діям, військовому вдалося уникнути жертв та руйнувань на землі. Зокрема, він катапультувався і був оперативно знайдений пошуково-рятувальною командою. Відомо, що чоловіку надали необхідну медичну допомогу і його стан здоров’я стабільний.

Наразі ДБР розпочало розслідування інциденту, яке кваліфікували як порушення правил польотів, що спричинило аварію літака. Також для повноти та справедливості розслідування створили спеціальну групу з досвідчених слідчих.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Зрештою, фахівці оглянули місце події, вилучили службову документацію та провели допити свідків. Також заплановано проведення технічних експертиз і аналіз даних із бортового самописця. Особливу увагу приділяють вивченню технічного стану літака та дотриманню регламентів підготовки до польоту.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував аварію та розповів, що літак врятувати було уже неможливо. Окрім цього, на його думку, пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації.

Нагадаємо, що ввечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання розбився французький винищувач Mirage-2000.