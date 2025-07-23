"Літак врятувати було уже неможливо": Ігнат прокоментував падіння Mirage-2000 на Волині

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував аварію французького винищувача Mirage-2000. За його словами, літак врятувати було уже неможливо.

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Натомість пілот у кризовій ситуації, стверджує Ігнат, "грамотно спрацював" та зробив усе, аби спрямувати винищувач у безпечне місце — подалі від населеного пункту. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ написав на своїй Facebook-сторінці.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!", — розповів Ігнат.

Також він закликав ЗМІ та профільних експертів "не вдаватися до передчасних висновків". За його словами, наразі встановлюються причини авіатрощі, "із технікою у небі таке трапляється", а подібні випадки нерідко відбувалися у світовій практиці.

Скриншот | коментар Ігната про аварію літака на Волині

На Волині розбився Mirage-2000: що відомо

Про авіатрощу літака Mirage-2000 у Волинській області місцеві медіа повідомили близько 22:00 години: йшлося про те, що в регіоні, попередньо, впав літак. Пілот, за свідченнями очевидців, вижив: встиг катапультуватися.

Невдовзі з'явилося офіційне підтвердження падіння Mirage-2000. У Повітряних силах України заявили, що інцидент відбувся під час виконання польотного завдання. За даними відомства, у небі під час пілотування трапилася відмова авіаційної техніки: про це пілот повідомив керівництву.

Внаслідок авіатрощі постраждалих не виявлено. Для з'ясування обставин падіння літака призначена спеціальна комісія.

Нагадаємо, у червні командування Повітряних сил України повідомило, що французькі винищувачі Mirage-2000 "намалювали" під час польоту герб України над Чорним морем.

Також у березні Повітряні сили України показали, як французькі винищувачі Mirage-2000 збивали російські ракети під час атаки по Україні.