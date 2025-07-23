"Самолет спасти было уже невозможно": Игнат прокомментировал падение Mirage-2000 на Волыни

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал аварию французского истребителя Mirage-2000. По его словам, самолет спасти было уже невозможно.

Related video

Зато пилот в кризисной ситуации, утверждает Игнат, "грамотно сработал" и сделал все, чтобы направить истребитель в безопасное место — подальше от населенного пункта. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ написал на своей Facebook-странице.

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта!", — рассказал Игнат.

Также он призвал СМИ и профильных экспертов "не прибегать к преждевременным выводам". По его словам, сейчас устанавливаются причины авиакатастрофы, "с техникой в небе такое случается", а подобные случаи нередко происходили в мировой практике.

Скриншот | комментарий Игната об аварии самолета на Волыни

На Волыни разбился Mirage-2000: что известно

Об авиакатастрофе самолета Mirage-2000 в Волынской области местные медиа сообщили около 22:00 часов: речь шла о том, что в регионе, предварительно, упал самолет. Пилот, по свидетельствам очевидцев, выжил: успел катапультироваться.

Вскоре появилось официальное подтверждение падения Mirage-2000. В Воздушных силах Украины заявили, что инцидент произошел во время выполнения полетного задания. По данным ведомства, в небе во время пилотирования случился отказ авиационной техники: об этом пилот сообщил руководству.

В результате авиакатастрофы пострадавших не обнаружено. Для выяснения обстоятельств падения самолета назначена специальная комиссия.

Напомним, в июне командование Воздушных сил Украины сообщило, что французские истребители Mirage-2000 "нарисовали" во время полета герб Украины над Черным морем.

Также в марте Воздушные силы Украины показали, как французские истребители Mirage-2000 сбивали российские ракеты во время атаки по Украине.