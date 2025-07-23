Гексакоптер ВСУ притормозил попытки россиян перебраться через реку (видео)

Россияне построили понтонный город через местный водоем. Впрочем, воспользоваться им они не успели из-за налета гексакоптера ВСУ.

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На восточном направлении российские оккупанты возвели понтонную переправу, чтобы перебраться через реку вглубь украинской территории. Их усилия осквернил украинский гексакоптер. Видеозапись успешной боевой работы украинского воина из подразделения 412 ОПБпС Nemesis опубликовали в соцсети.

"Оператор гексакоптера ювелирным сбросом взрывчатки уничтожает российскую понтонную переправу на восточном направлении", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что россияне построили понтонный город через местный водоем. Впрочем, воспользоваться им они не успели из-за налета гексакоптера ВСУ. Он ювелирно отработал прямо в центр переправы.

Напомним, что ВС РФ пытаются возвести понтонные переправы на Харьковщине через реку Оскол, чтобы в дальнейшем окружить или штурмовать Купянск на Харьковщине.

Также ранее сообщалось, что полтысячи россиян смогли перебраться через реку Оскол на Харьковщине. Поскольку у них нет понтонной переправы, раненых доставляют на лодке.