Гексакоптер ЗСУ пригальмував намагання росіян перебратися через річку (відео)

Росіяни збудували понтонний місті через місцеву водойму. Втім, скористатися нею вони не встигли через наліт гексакоптера ЗСУ.

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На східному напрямку російські окупанти звели понтонну переправу, щоб перебратися через річку вглиб української території. Їхні зусилля спаплюжив український гексакоптер. Відеозапис успішної бойової роботи українського воїна із підрозділу 412 ОПБпС Nemesis опублікували в соцмережі.

"Оператор гексакоптера ювелірним скидом вибухівки знищує російську понтонну переправу на східному напрямку", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, що росіяни збудували понтонний місті через місцеву водойму. Втім, скористатися нею вони не встигли через наліт гексакоптера ЗСУ. Він ювелірно відпрацював просто в центр переправи.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються звести понтонні переправи на Харківщині через річку Оскіл, щоб в подальшому оточити або штурмувати Куп’янськ на Харківщині.

Також раніше повідомлялося, що пів тисячі росіян змогли перебратися через річку Оскіл на Харківщині. Оскільки в них немає понтонної переправи, поранених доправляють човном.