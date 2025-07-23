РФ создала новый чеченский полк и перебросила его на фронт в Украину

Россия завела в Украину новый мотострелковый полк, сформированный в Чечне по прямому приказу Путина. По словам представителя Сил обороны Юга, эти подразделения должны усилить войска, которые понесли тяжелые потери на Запорожье.

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На фоне значительных потерь в рядах оккупационной армии Россия сформировала в Чечне новый мотострелковый полк и уже перебросила его на южный фронт Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам спикера, речь идет о подразделении, созданном в городе Ханкала, Чеченская Республика, в рамках усилий российского руководства по увеличению численности своих войск. Волошин подчеркнул, что это решение напрямую связано с недавним приказом президента РФ Владимира Путина о мобилизационном расширении армии.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин

"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала Республики Чечня. Для чего здесь этот полк — это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", — отметил Волошин.

Он добавил, что враг таким образом пытается компенсировать истощение личного состава на направлениях, где Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление. Переброска новых сил свидетельствует о масштабных проблемах в кадровом обеспечении регулярной армии РФ.

Напомним, ранее Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ, а командование каждого военного округа получило задание создать дополнительные подразделения. Украинская разведка неоднократно фиксировала активную переброску личного состава и техники из Чечни на временно оккупированные территории Украины.

Как сообщал Фокус, в апреле этого года чеченцы сдали позиции россиян и перешли на сторону Украины.

Напомним, в Украине создали военное подразделение "Номад", состоящее из представителей коренных народов России: калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты и представители других нацменьшинств. Подразделение вошло в состав Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины.