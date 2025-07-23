РФ створила новий чеченський полк та перекинула його на фронт в Україну
Росія завела в Україну новий мотострілецький полк, сформований у Чечні за прямим наказом Путіна. За словами речника Сил оборони Півдня, ці підрозділи мають підсилити війська, що зазнали важких втрат на Запоріжжі.
На тлі значних втрат у лавах окупаційної армії Росія сформувала в Чечні новий мотострілецький полк і вже перекинула його на південний фронт України. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами речника, йдеться про підрозділ, створений у місті Ханкала, Чеченська Республіка, в межах зусиль російського керівництва щодо збільшення чисельності своїх військ. Волошин підкреслив, що це рішення безпосередньо пов’язане з недавнім наказом президента РФ Володимира Путіна про мобілізаційне розширення армії.
"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала Республіки Чечня. Для чого тут цей полк – це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", – зазначив Волошин.
Він додав, що ворог таким чином намагається компенсувати виснаження особового складу на напрямках, де Збройні сили України чинять активний спротив. Перекидання нових сил свідчить про масштабні проблеми у кадровому забезпеченні регулярної армії РФ.
Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ, а командування кожного військового округу отримало завдання створити додаткові підрозділи. Українська розвідка неодноразово фіксувала активне перекидання особового складу та техніки з Чечні до тимчасово окупованих територій України.
Як повідомляв Фокус, у квітні цього року чеченці здали позиції росіян та перейшли на бік України.
Нагадаємо, в Україні створили військовий підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії: калмики, татари, буряти, башкири, якути та представники інших нацменшин. Підрозділ увійшов до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.