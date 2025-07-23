РФ створила новий чеченський полк та перекинула його на фронт в Україну

Росія завела в Україну новий мотострілецький полк, сформований у Чечні за прямим наказом Путіна. За словами речника Сил оборони Півдня, ці підрозділи мають підсилити війська, що зазнали важких втрат на Запоріжжі.

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На тлі значних втрат у лавах окупаційної армії Росія сформувала в Чечні новий мотострілецький полк і вже перекинула його на південний фронт України. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника, йдеться про підрозділ, створений у місті Ханкала, Чеченська Республіка, в межах зусиль російського керівництва щодо збільшення чисельності своїх військ. Волошин підкреслив, що це рішення безпосередньо пов’язане з недавнім наказом президента РФ Володимира Путіна про мобілізаційне розширення армії.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин

"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала Республіки Чечня. Для чого тут цей полк – це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", – зазначив Волошин.

Він додав, що ворог таким чином намагається компенсувати виснаження особового складу на напрямках, де Збройні сили України чинять активний спротив. Перекидання нових сил свідчить про масштабні проблеми у кадровому забезпеченні регулярної армії РФ.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ, а командування кожного військового округу отримало завдання створити додаткові підрозділи. Українська розвідка неодноразово фіксувала активне перекидання особового складу та техніки з Чечні до тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв Фокус, у квітні цього року чеченці здали позиції росіян та перейшли на бік України.

Нагадаємо, в Україні створили військовий підрозділ "Номад", що складається з представників корінних народів Росії: калмики, татари, буряти, башкири, якути та представники інших нацменшин. Підрозділ увійшов до складу Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.