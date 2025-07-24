Часть украинцев обязана явиться в ТЦК до 31 июля: что надо иметь с собой
У ребят, которым в этом году исполняется 17 лет, есть время до конца месяца, чтобы стать на учет. Для этого нужно подтвердить свои данные онлайн и посетить ТЦК физически с папкой документов.
До 31 июля молодых украинцев берут на воинский учет призывников. Об этом 24 июля сообщили в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Мобилизация в Украине: что должны знать 17-летние
Постановка на учет происходит в два этапа:
- парень проходит электронную идентификацию и уточняет данные с помощью электронного кабинета призывника;
- он лично посещает районный или городской ТЦК, где подает необходимые документы в соответствии с перечнем от Минобороны.
При этом в военкомате отметили, что постановка на учет не приравнивается к призыву. Это делается, чтобы определить имеющийся человеческий потенциал, установить образовательный уровень украинцев и изучить их личные качества.
Граждан, отбывающих наказание или к которым применили принудительные меры медицинского характера, на воинский учет не берут. Тех, кто проигнорирует обязанность, поставят на учет только после личного визита в ТЦК.
Мобилизация в Украине: какие документы нужны
Чтобы стать на учет, необходимо предоставить ТЦК следующие документы:
- паспорт;
- выписка из реестра территориальной общины (информация о месте проживания или пребывания).
- свидетельство о рождении;
- карточка налогоплательщика;
- документ об образовании;
- справка с места учебы или работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (без головного убора).
Если парень имеет статус переселенца, также нужна справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Напомним, за то, что украинец не стал на воинский учет вовремя без уважительных причин, могут оштрафовать на 17-25 тысяч гривен. Уважительными причинами при этом считаются болезни, стихийные бедствия, пребывание в России или на ВОТ.
Народный депутат Роман Костенко раскрыл статистику мобилизации в Украине. По его словам, ежемесячно в стране призывают примерно 30 тысяч человек.