Часть украинцев обязана явиться в ТЦК до 31 июля: что надо иметь с собой

У ребят, которым в этом году исполняется 17 лет, есть время до конца месяца, чтобы стать на учет. Для этого нужно подтвердить свои данные онлайн и посетить ТЦК физически с папкой документов.

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До 31 июля молодых украинцев берут на воинский учет призывников. Об этом 24 июля сообщили в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине: что должны знать 17-летние

Постановка на учет происходит в два этапа:

парень проходит электронную идентификацию и уточняет данные с помощью электронного кабинета призывника; он лично посещает районный или городской ТЦК, где подает необходимые документы в соответствии с перечнем от Минобороны.

При этом в военкомате отметили, что постановка на учет не приравнивается к призыву. Это делается, чтобы определить имеющийся человеческий потенциал, установить образовательный уровень украинцев и изучить их личные качества.

Граждан, отбывающих наказание или к которым применили принудительные меры медицинского характера, на воинский учет не берут. Тех, кто проигнорирует обязанность, поставят на учет только после личного визита в ТЦК.

Мобилизация в Украине: какие документы нужны

Чтобы стать на учет, необходимо предоставить ТЦК следующие документы:

паспорт;

выписка из реестра территориальной общины (информация о месте проживания или пребывания).

свидетельство о рождении;

карточка налогоплательщика;

документ об образовании;

справка с места учебы или работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (без головного убора).

Если парень имеет статус переселенца, также нужна справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Напомним, за то, что украинец не стал на воинский учет вовремя без уважительных причин, могут оштрафовать на 17-25 тысяч гривен. Уважительными причинами при этом считаются болезни, стихийные бедствия, пребывание в России или на ВОТ.

Народный депутат Роман Костенко раскрыл статистику мобилизации в Украине. По его словам, ежемесячно в стране призывают примерно 30 тысяч человек.