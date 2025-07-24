Частина українців зобов'язана з'явитись у ТЦК до 31 липня: що треба мати з собою

У хлопців, яким цього року виповнюється 17 років, є час до кінця місяця, щоб стати на облік. Для цього потрібно підтвердити свої дані онлайн та завітати у ТЦК фізично з папкою документів.

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До 31 липня молодих українців беруть на військовий облік призовників. Про це 24 липня повідомили у Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Мобілізація в Україні: що мають знати 17-річні

Постановка на облік відбувається у два етапи:

хлопець проходить електронної ідентифікації та уточнює дані за допомогою електронного кабінету призовника; він особисто відвідує районний або міський ТЦК, де подає необхідні документи відповідно до переліку від Міноборони.

При цьому у військкоматі наголосили, що взяття на облік не прирівнюється до призову. Це робиться, щоб визначити наявний людський потенціал, встановити освітній рівень українців і вивчити їхні особисті якості.

Громадян, які відбувають покарання або до яких застосували примусові заходи медичного характеру, на військовий облік не беруть. Тих, хто проігнорує обов’язок, поставлять на облік лише після особистого візиту у ТЦК.

Мобілізація в Україні: які документи потрібні

Щоб стати на облік, необхідно надати ТЦК такі документи:

паспорт;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про місце проживання або перебування).

свідоцтво про народження;

картка платника податків;

документ про освіту;

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (без головного убору).

Якщо хлопець має статус переселенця, також потрібна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, за те, що українець не став на військовий облік вчасно без поважних причин, можуть оштрафувати на 17-25 тисяч гривень. Поважними причинами при цьому вважаються хвороби, стихійні лиха, перебування у Росії або на ТОТ.

Народний депутат Роман Костенко розкрив статистику мобілізації в Україні. З його слів, щомісяця в країні призивають приблизно 30 тисяч осіб.