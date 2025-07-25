Маск выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине в 2022 году, — Reuters

Приказ Маска стал первым задокументированным случаем, когда он сознательно ограничил Starlink над зоной боевых действий. Из-за отключения Starlink произошли серьезные сбои в коммуникациях на передовой.

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Американский миллиардер Илон Маск в разгар операции ВСУ по освобождению Херсонщины осенью 2022 года приказал отключить спутниковый интернет Starlink. Об этом говорится в новом расследовании Reuters.

Из-за отключения Starlink произошли серьезные сбои в коммуникациях на передовой.

В расследовании говорится о том, что Илон Маск поручил старшему инженеру SpaceX деактивировать спутниковое покрытие в районе Херсона, который в тот момент пытались освободить от оккупантов Силы обороны Украины. Это усложнило работу украинским защитникам — дроны перестали показывать видео, артиллерия не могла нормально работать и возникла нехватка координации между подразделениями.

По словам военного источника, это привело к срыву окружения российских войск в районе Берислава.

Несмотря на проблемы с интернет-связью, ВСУ таки смогли освободить от россиян часть Херсонщины и ее областной центр, а приказ Маска стал первым задокументированным случаем, когда он сознательно ограничил Starlink над зоной боевых действий.

Сам Макс отрицал, что отдавал такой приказ, но собеседники Reuters утверждают, что предприниматель якобы боялся ядерной эскалации.

Напомним, что 25 июля сообщалось, что в Украине возникли проблемы со Starlink. Сбой продемонстрировал, насколько важно военным иметь альтернативные инструменты для связи

Илон Маск извинился перед пользователями и пообещал восстановить связь в ближайшее время. Он также заявил, что компания устранит первопричину, чтобы этого не повторилось в будущем.