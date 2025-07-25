Маск вимкнув Starlink під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині у 2022 році, — Reuters

Наказ Маска став першим задокументованим випадком, коли він свідомо обмежив Starlink над зоною бойових дій. Через вимкнення Starlink сталися серйозні збої в комунікаціях на передовій.

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Американський мільярдер Ілон Маск в розпал операції ЗСУ зі звільнення Херсонщини восени 2022 року наказав відключити супутниковий інтернет Starlink. Про це йдеться в новому розслідуванні Reuters.

Через вимкнення Starlink сталися серйозні збої в комунікаціях на передовій.

У розслідуванні йдеться про те, що Ілон Маск доручив старшому інженеру SpaceX деактивувати супутникове покриття в районі Херсона, який в той момент намагалися звільнити від окупантів Сили оборони України. Це ускладнило роботу українським захисникам — дрони перестали показувати відео, артилерія не могла нормально працювати і виник брак координації між підрозділами.

За словами військового джерела, це призвело до зриву оточення російських військ у районі Берислава.

Попри проблеми з інтернет-зв'язком, ЗСУ таки змогли звільнити від росіян частину Херсонщини і її обласний центр, а наказ Маска став першим задокументованим випадком, коли він свідомо обмежив Starlink над зоною бойових дій.

Сам Макс заперечував, що віддавав такий наказ, але співрозмовники Reuters стверджують, що підприємець нібито боявся ядерної ескалації.

Нагадаємо, що 25 липня повідомлялося, що в Україні виникли проблеми із Starlink. Збій продемонстрував, наскільки важливо військовим мати альтернативні інструменти для зв’язку

Ілон Маск вибачився перед користувачами та пообіцяв відновити зв'язок найближчим часом. Він також заявив, що компанія усуне першопричину, щоб цього не повторилося у майбутньому.