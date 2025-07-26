"У каждого есть свой козырь": в Турции не исключают встречи Путина и Зеленского

Во время третьего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи в Турции лидеров воюющих сторон.

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Переговорщики обсуждали, при каких условиях могут встретиться президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин, заявил турецкому каналу NTV министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Было достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь большая работа возлагается на переговорные делегации", — рассказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что он видит желание достичь компромисса.

По словам Фидана, учитывая ход переговоров, стороны смогут достичь некоего "временного решения".

"У каждого есть свой козырь, который не раскрывают", — считает министр, подчеркнув, что Турция в этом случае пытаемся создать благоприятные условия для переговоров.

Он подчеркнул, что это сложная и затратная война, которая имеет серьезные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне. В ней, заметил политик, используется практически все, кроме ядерного оружия.

Напомним, во время переговоров Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что только личная встреча с Владимиром Путиным может остановить войну. В Кремле подтвердили, что не исключают такой возможности, но подчеркнули, что переговоры на уровне лидеров возможны только после согласования условий мирного соглашения.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, зачем россияне пытаются затянуть переговоры на высшем уровне.