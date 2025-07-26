"У кожного є свій козир": у Туреччині не виключають зустрічі Путіна і Зеленського

Під час третього раунду переговорів України і Росії в Стамбулі було досягнуто принципової домовленості про проведення зустрічі в Туреччині лідерів воюючих сторін.

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Учасники переговорів обговорювали, за яких умов можуть зустрітися президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін, заявив турецькому каналу NTV міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Було досягнуто принципової згоди про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут велика робота покладається на переговорні делегації", — розповів глава зовнішньополітичного відомства, додавши, що він бачить бажання досягти компромісу.

За словами Фідана, з огляду на перебіг переговорів, сторони зможуть досягти якогось "тимчасового рішення".

"У кожного є свій козир, який не розкривають", — вважає міністр, наголосивши, що Туреччина в цьому випадку намагаємося створити сприятливі умови для переговорів.

Він підкреслив, що це складна і витратна війна, яка має серйозні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні. У ній, зауважив політик, використовується практично все, крім ядерної зброї.

Нагадаємо, під час переговорів Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю Ердогана і Трампа до кінця серпня.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що тільки особиста зустріч із Володимиром Путіним може зупинити війну. У Кремлі підтвердили, що не відкидають такої можливості, але наголосили, що переговори на рівні лідерів можливі тільки після узгодження умов мирної угоди.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, навіщо росіяни намагаються затягнути переговори на вищому рівні.