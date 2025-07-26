Зеленский: "Сорвали российский план по Сумщине"

В Сумской области продолжаются активные действия Сил обороны, которые постепенно вытесняют россиян

Related video

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский во время Ставки заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и активных действиях на российской территории.

"Особое внимание — Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов", — отметил глава государства.

Сейчас на Сумщине продолжаются активные действия ВСУ и президент поблагодарил каждое подразделение, которое постепенно вытесняет российские силы. Также Зеленский поблагодарил Сырского за сорванные российские планы по Сумщине.

"Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья", — отметил президент, добавив, что за неделю появились результаты в пополнении обменного фонда для Украины.

Сумщина остается одним из приоритетных направлений для россиян, отметил Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Также украинские войска продолжают действовать и на российской территории.

Ситуация на Сумщине от Генерального штаба ВСУ

Ситуация на Сумском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ, совершил 326 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 225-й отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепился в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине.

Ранее начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГПСУ "Стальная граница" Иван Шевцов уверял, что Силы обороны Украины имеют все шансы выбить россиян с территории Сумщины, но для этого понадобится время.