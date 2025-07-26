Зеленський: "Зiрвали росiйський план щодо Сумщини"

У Сумській області тривають активні дії Сил оборони, які поступово витискають росіян

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Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський під час Ставки заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та активних дії на російській території.

"Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів", — зазначив глава держави.

Наразі на Сумщині тривають активні дії ЗСУ й президент подякував кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Також Зеленський подякував Сирському зі зірвані російські плани щодо Сумщини.

"Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння", — зазначив президент, додавши, що за тиждень з'явилися результати в поповненні обмінного фонду для України.

Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для росіян, зауважив Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Також українські війська продовжують діяти й на російській території.

Ситуація на Сумщині від Генерального штабу ЗСУ

Ситуація на Сумському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п'ять атак окупантів, йдеться у зведенні Генштабу. Противник завдав сім авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ, здійснив 326 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 225-й окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріпився у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині.

Раніше начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов запевняв, що Сили оборони України мають всі шанси вибити росіян із території Сумщини, але для цього знадобиться час.