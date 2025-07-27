Отключение мобильной связи во время атак БПЛА: позиция Верховной Рады

Россияне во время атак беспилотниками для сверки координат используют украинские станции мобильной связи. Вопрос доступа врага к частотам обсуждается, но пока еще не решен

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Специалисты сейчас обсуждают несколько вариантов решения проблемы, рассказал УНИАН член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Фениславский.

Предполагается, что технически можно просто блокировать украинские сим-карты, которые использует россияне. В то же время, по его словам, существует противоположная позиция, что сама блокировка не принесет желаемого результата.

"Потому что эти карты можно удаленно активировать, они моментально проводят сверку и потом уже нет смысла их отключать", — рассказал нардеп, добавив, что вопрос лежит в технической плоскости и соответствующая экспертиза должна дать ответы.

Скрупулезный анализ, по словам Вениславсккого, даст понять, можно ли идентифицировать сим-карты, которые использует враг. И если это невозможно, в таком случае не исключен вариант отключения мобильной связи в зоне пролетов БПЛА "волнами".

Стоит отметить, что у Фокуса есть данные, что в некоторых населенных пунктах во время атак, не исключено, пробуют отключать сим-карты абонентов. Корреспондент издания, живущий в Кременчуге Полтавской области заметил, что во время тревоги, связанной с пролетами БПЛА, в его телефоне регулярно пропадает связь. При этом, сеть исчезает не у всех операторов.

Напомним, по словам эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестнова, более известного под позывным "Флеш", российские силы могут использовать украинские мобильные сети для корректировки полета дронов. Существует вероятность, что дроны подключаются к украинским сетям с помощью SIM-карт и получают координаты в режиме реального времени.

Фокус выяснил, что власти не планируют массово отключать мобильную связь во время атак дронов, однако точечная блокировка карт на маршрутах вражеских БПЛА является вполне реальным сценарием.