Відключення мобільного зв'язку під час атак БПЛА: позиція Верховної Ради

Росіяни під час атак безпілотниками для звірки координат використовують українські станції мобільного зв'язку. Питання доступу ворога до частот обговорюється, але поки що не вирішене

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Фахівці зараз обговорюють кілька варіантів розв'язання проблеми, розповів УНІАН член комітету ВР із питань нацбезпеки Федір Феніславський.

Передбачається, що технічно можна просто блокувати українські сім-карти, які використовує росіяни. Водночас, за його словами, існує протилежна позиція, що саме лише блокування не принесе бажаного результату.

"Тому що ці карти можна віддалено активувати, вони моментально проводять звірку і потім вже немає сенсу їх відключати", — розповів нардеп, додавши, що питання лежить у технічній площині і відповідна експертиза має дати відповіді.

Скрупульозний аналіз, за словами Веніславського, дасть зрозуміти, чи можна ідентифікувати сім-карти, які використовує ворог. І якщо це неможливо, у такому разі не виключений варіант вимкнення мобільного зв'язку в зоні прольотів БПЛА "хвилями".

Варто зазначити, що у Фокуса є дані, що в деяких населених пунктах під час атак, не виключено, намагаються відключати сім-карти абонентів. Кореспондент видання, який живе в Кременчуці Полтавської області, помітив, що під час тривоги, пов'язаної з прольотами БПЛА, в його телефоні регулярно пропадає зв'язок. При цьому, мережа зникає не у всіх операторів.

Нагадаємо, за словами експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним "Флеш", російські сили можуть використовувати українські мобільні мережі для коригування польоту дронів. Існує ймовірність, що дрони підключаються до українських мереж за допомогою SIM-карт і отримують координати в режимі реального часу.

Фокус з'ясував, що влада не планує масово відключати мобільний зв'язок під час атак дронів, однак точкове блокування карт на маршрутах ворожих БПЛА є цілком реальним сценарієм.