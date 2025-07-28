РФ создает децентрализованную сеть автономных дронов "Диктион": что об этом известно (фото)

Российская компания "АвиаТехноЛаб" объявила о разработке системы под названием «Диктион», предназначенной для автономного управления беспилотниками на поле боя. По заявлению разработчиков, система позволит контролировать до 100 кв. км линии фронта без участия операторов.

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Данная система предназначена для автономного контроля фронта протяженностью до нескольких сотен километров, пишет российское пропагандистское издание "Известия".

Основу системы составляют автономные зарядные и пусковые станции, так называемые "гнезда", которые могут быть заранее размещены и замаскированы на линии соприкосновения. Эти точки обеспечивают подзарядку и старт дронов различных типов — от FPV-аппаратов и разведывательных беспилотников до дронов-саперов, зенитных БПЛА и дронов-бомбардировщиков.

Согласно официальным заявлениям, схема работы предполагает, что разведывательные дроны обнаруживают цели и передают информацию на командный пункт. Оттуда операторы отдают приказы на поражение целей, которые выполняют ударные дроны — автономно, но в рамках централизованной логики управления.

Беспилотник российских инженеров "АвиаТехноЛаб" Фото: Известия

Уязвимости системы "Диктион"

Аналитики Defense Express отмечают, что несмотря на заявления о высокой автономности, система сохраняет уязвимость, связанную с необходимостью наличия командного пункта. Его поражение может парализовать работу всей сети "Диктион" в зоне ответственности. Кроме того, сами "гнезда" могут быть подвержены идентификации и уничтожению, что ставит под сомнение идею полностью автономного функционирования в условиях активных боевых действий.

Российские беспилотники от компании "АвиаТехноЛаб" Фото: Известия

"Мы получим простую и дешевую, как автомат Калашникова, систему со стоимостью дрона в 40–50 тыс. рублей. Группа бойцов может в течение часов раскидать гнезда и уйти от линии боевого соприкосновения, далее система сделает за них всю работу", — утверждают разработчики.

Однако, несмотря на амбициозные заявления, попытки россиян реализовать масштабную автономную систему боевых дронов по-прежнему упираются в технологические и тактические ограничения. Эксперты подчеркивают, что пока речь идет скорее о демонстрационной концепции, нежели о реально действующей боевой системе.

Напомним, компания Auterion до конца 2025 года поставит в Украину 33 тысячи ударных беспилотных систем Skynode. Комплекты могут превратить беспилотники с ручным управлением в системы вооружения на базе искусственного интеллекта, которые невозможно заглушить.