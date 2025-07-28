РФ створює децентралізовану мережу автономних дронів "Діктіон": що про це відомо (фото)

Російська компанія "АвіаТехноЛаб" оголосила про розроблення системи під назвою "Діктіон", призначеної для автономного управління безпілотниками на полі бою. За заявою розробників, система дасть змогу контролювати до 100 кв. км лінії фронту без участі операторів.

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Ця система призначена для автономного контролю фронту протяжністю до кількох сотень кілометрів, пише російське пропагандистське видання "Известия".

Основу системи складають автономні зарядні та пускові станції, так звані "гнізда", які можуть бути заздалегідь розміщені та замасковані на лінії зіткнення. Ці точки забезпечують підзарядку і старт дронів різних типів — від FPV-апаратів і розвідувальних безпілотників до дронів-саперів, зенітних БпЛА і дронів-бомбардувальників.

Згідно з офіційними заявами, схема роботи передбачає, що розвідувальні дрони виявляють цілі та передають інформацію на командний пункт. Звідти оператори віддають накази на ураження цілей, які виконують ударні дрони — автономно, але в межах централізованої логіки управління.

Безпілотник російських інженерів "АвіаТехноЛаб" Фото: Известия

Уразливості системи "Діктіон"

Аналітики Defense Express зазначають, що попри заяви про високу автономність, система зберігає вразливість, пов'язану з необхідністю наявності командного пункту. Його ураження може паралізувати роботу всієї мережі "Діктіон" у зоні відповідальності. Крім того, самі "гнізда" можуть бути схильні до ідентифікації та знищення, що ставить під сумнів ідею повністю автономного функціонування в умовах активних бойових дій.

Російські безпілотники від компанії "АвіаТехноЛаб" Фото: Известия

"Ми отримаємо просту і дешеву, як автомат Калашникова, систему з вартістю дрона в 40–50 тис. рублів. Група бійців може протягом годин розкидати гнізда і піти від лінії бойового зіткнення, далі система зробить за них усю роботу", — стверджують розробники.

Однак, незважаючи на амбітні заяви, спроби росіян реалізувати масштабну автономну систему бойових дронів, як і раніше, впираються в технологічні та тактичні обмеження. Експерти підкреслюють, що поки що йдеться радше про демонстраційну концепцію, ніж про реально робочу бойову систему.

Нагадаємо, компанія Auterion до кінця 2025 року поставить в Україну 33 тисячі ударних безпілотних систем Skynode. Комплекти можуть перетворити безпілотники з ручним керуванням на системи озброєння на базі штучного інтелекту, які неможливо заглушити.