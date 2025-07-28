В Одессе люди напали на полицейскую, чтобы помочь уклонисту: она в больнице (видео)

Гражданские женщины вступились за молодого человека, которого задерживала полиция. Выяснилось, что его остановили из-за нарушения ПДД, но водитель оказался объявленным в розыск.

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В соцсетях опубликовали кадры с места событий, на которых видно потасовку между несколькими полицейскими и женщинами в гражданском. Авторы контента отметили, что конфликт произошел на улице Дмитрия Донского в Одессе, которая после переименования стала Дмитриевской.

"Отпустите! Отпустите его", — кричит на видео одна из женщин.

Можно увидеть, как полицейские пытаются удержать молодого человека, пока он кричит: "Руки!", а женщины его "отбивают". На других кадрах слышно, как задержанный просит отпустить его, чтобы он закрыл свою машину.

"Да имейте совесть", — говорит он правоохранителям.

Впоследствии, очевидно, к полицейским приехало прикрепление, потому что правоохранителей становится заметно больше. Мужчину несмотря на крики и сопротивление женщин смогли посадить в служебную машину.

"Если его забирают, значит, есть на то причины", — отвечает полицейская очевидица в конце видео.

Реакция полиции

В Патрульной полиции Одесской области сообщили, что во время патрулирования Киевского района остановили машину Nissan за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы проверили документы водителя, и тогда выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от воинского учета или прохождения мобилизационной подготовки.

Нарушитель подлежал административному задержанию и доставке в ТЦК. Однако он игнорировал требования правоохранителей и пытался сопротивляться, вел себя агрессивно и попытался убежать. Очевидцы, как отметила пресс-служба, "не разобравшись в ситуации", стали на защиту водителя.

В ходе конфликта двое человек нанесли телесные повреждения инспектору, ее госпитализировали. Причастных задержали и доставили в участок для выяснения обстоятельств. Полиция откроет дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

"На водителя инспекторы составили протокол административного задержания и доставили в городской Территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — добавила пресс-служба.

Напомним, 27 июля в Полтавском областном ТЦК сообщили, что жительнице Кременчуга грозит 5-8 лет заключения за конфликт с военными. Женщина бросила камнем в стекло служебной машины, ее задержала полиция.

Также 27 июля сообщалось о конфликте между работниками ТЦК и гражданскими в Хмельницкой области. Местные женщины вступились за мужчину, в отношении которого "действовали чрезвычайно жестко".