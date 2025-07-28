В Одесі люди напали на поліціянтку, щоб допомогти ухилянту: вона в лікарні (відео)

Цивільні жінки заступилися за молодого чоловіка, якого затримувала поліція. З’ясувалось, що його зупинили через порушення ПДД, але водій виявився оголошеним у розшук.

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У соцмережах опублікували кадри з місця подій, на яких видно штовханину між кількома поліціянтами та жінками у цивільного. Автори контенту зазначили, що конфлікт стався на вулиці Дмитра Донського в Одесі, яка після перейменування стала Дмитріївською.

"Відпустіть! Відпустіть його", — кричить на відео одна з жінок.

Можна побачити, як поліціянти намагаються утримати молодого чоловіка, поки він кричить: "Руки!", а жінки його "відбивають". На інших кадрах чутно, як затриманий просить відпустити його, щоб він зачинив свою машину.

"Та майте совість", — каже він правоохоронцям.

Згодом, очевидно, до поліціянтів приїхало прикріплення, бо правоохоронців стає помітно більше. Чоловіка попри крики та опір жінок змогли посадити у службову машину.

"Якщо його забирають, значить, є на те причини", — відповідає поліціянтка очевидиці наприкінці відео.

Реакція поліції

У Патрульній поліції Одеської області повідомили, що під час патрулювання Київського району зупинили машину Nissan за порушення правил дорожнього руху. Інспектори перевірили документи водії, і тоді з’ясувалось, що він перебуває у розшуку за ухилення від військового обліку або проходження мобілізаційної підготовки.

Порушник підлягав адміністративному затриманню та доставленню у ТЦК. Однак він ігнорував вимоги правоохоронців і намагався чинити опір, поводився агресивно і спробував втекти. Очевидці, як зазначила пресслужба, "не розібравшись у ситуації", стали на захист водія.

В ході конфлікту двоє осіб завдали тілесних ушкоджень інспекторці, її госпіталізували. Причетних затримали й доставити у відділок для з’ясування обставин. Поліція відкриє справу за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

"На водія інспектори склали протокол адміністративного затримання та доставили до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 27 липня у Полтавському обласному ТЦК повідомили, що мешканці Кременчука загрожує 5-8 років ув’язнення за конфлікт з військовими. Жінка жбурнула каменем у скло службової машини, її затримала поліція.

Також 27 липня повідомлялось про конфлікт між працівниками ТЦК і цивільними у Хмельницькій області. Місцеві жінки вступились за чоловіка, стосовно якого "діяли надзвичайно жорстко".