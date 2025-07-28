США привезли Британии ядерное оружие: самолет отслеживали онлайн, – Bloomberg

Самолет Boeing C-17 мог доставить из США в Великобританию термоядерные бомбы B61-12. Власти двух стран давно не комментируют статус и местонахождение своего ядерного оружия.

Related video

США могли доставить ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года, причем перевозили его на самолете с включенным транспондером. Об этом сообщили агентству Bloomberg западные военные аналитики.

Американский военный самолет 16 июля включил транспондер и вылетел со склада ядерного оружия на авиабазе Киртланд в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). Приземлился он на британской авиабазе Лейкенхит. Весь путь воздушное судно показывало свое местоположение в онлайн-режиме.

Столь открытая перевозка ядерного вооружения может стать своеобразным сигналом президенту России Владимиру Путину, что Штаты намерены защищать европейскую безопасность, уверены эксперты.

"Авансовый платеж" позволит НАТО усиливать сдерживающую стратегию. Возвращение американского ядерного оружия в Великобританию — нелегкая задача", — считает старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк.

США доставили в Британию новые термоядерные бомбы B61-12

Вероятно, США привезли в Великобританию ядерное оружие впервые с 2008 года. Альберк подчеркивает, что полетом Boeing C-17 курировали Главные ядерные транспортные силы ВВС США.

Вероятнее всего, самолет доставил новые термоядерные бомбы B61-12, увеличив количество тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен холодной войны.

В июне Великобритания объявила о закупке не менее 12 новых американских истребителей F-35A, способных нести ядерные бомбы B61-12.

На этой неделе Министерство обороны Великобритании заявило, что ядерное сдерживание НАТО НАТО также опирается на ядерное вооружение США в Европе и вспомогательную инфраструктуру.

Отмечается, что самолет Boeing C-17 не пролетал над территорией другой страны. Правительства США и Великобритании уже давно не комментируют статус и местонахождение своего ядерного оружия, подытожили аналитики.

Напомним, в Штатах завершают разрабатывать новые мобильные хранилища для хранения ядерного оружия и его гибкого развертывания.

В 1945 году в штате Нью-Мексико впервые испытали ядерное оружие, в результате взрыва появился новый минерал.