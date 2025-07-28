США привезли Британії ядерну зброю: літак відстежували онлайн, — Bloomberg

Літак Boeing C-17 міг доставити зі США до Великої Британії термоядерні бомби B61-12. Влада двох країн давно не коментує статус і місцезнаходження своєї ядерної зброї.

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США могли доставити ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року, до того ж перевозили її на літаку з увімкненим транспондером. Про це повідомили агентству Bloomberg західні військові аналітики.

Американський військовий літак 16 липня увімкнув транспондер і вилетів зі складу ядерної зброї на авіабазі Кіртланд у місті Альбукерке (штат Нью-Мексико). Приземлився він на британській авіабазі Лейкенхіт. Весь шлях повітряне судно показувало своє місце розташування в онлайн-режимі.

Настільки відкрите перевезення ядерного озброєння може стати своєрідним сигналом президенту Росії Володимиру Путіну, що Штати мають намір захищати європейську безпеку, впевнені експерти.

"Авансовий платіж" дасть змогу НАТО посилювати стримувальну стратегію. Повернення американської ядерної зброї до Великої Британії — нелегке завдання", — вважає старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму Вільям Альберк.

США доставили до Британії нові термоядерні бомби B61-12

Ймовірно, США привезли до Великої Британії ядерну зброю вперше з 2008 року. Альберк підкреслює, що польотом Boeing C-17 керували Головні ядерні транспортні сили ВПС США.

Найімовірніше, літак доставив нові термоядерні бомби B61-12, збільшивши кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни.

У червні Велика Британія оголосила про закупівлю щонайменше 12 нових американських винищувачів F-35A, здатних нести ядерні бомби B61-12.

Цього тижня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ядерне стримування НАТО НАТО також спирається на ядерне озброєння США в Європі та допоміжну інфраструктуру.

Зазначається, що літак Boeing C-17 не пролітав над територією іншої країни. Уряди США та Великої Британії вже давно не коментують статус і місцезнаходження своєї ядерної зброї, підсумували аналітики.

Нагадаємо, у Штатах завершують розробляти нові мобільні сховища для зберігання ядерної зброї та її гнучкого розгортання.

У 1945 році в штаті Нью-Мексико вперше випробували ядерну зброю, внаслідок вибуху з'явився новий мінерал.