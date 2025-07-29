ФСБ РФ хотела убить командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова руками ветерана АТО, — СБУ (видео)

Россияне завербовали жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Участник АТО из Каменского был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира.

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СБУ сообщила, что предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение на него готовила ФСБ, завербовав жителя Днепропетровской области. Мужчина следил за Филимоновым, а после получения автомата Калашникова россияне дали указание ликвидировать украинского воина. В СБУ рассказали подробности дела.

В СБУ рассказали, как предотвратили покушение на командира "Волков Да Винчи"

Во время обыска в доме задержанного обнаружили телефон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. Чтобы реализовать вербовочную схему, мужчине позвонила представительница ФСБ, которая представилась сотрудницей СБУ.

Она сообщила, что интернет-магазин, в котором он заказывал лекарства, финансирует войска РФ и использовала эту выдумку, чтобы обвинить мужчину в государственной измене. Для большей убедительности российская спецслужба предоставила ему фейковую повестку о вызове на допрос в СБУ.

"Звонила женщина, эмблема СБУ на фоне. Спрашивает меня: "Вы лекарства выписывали?" Говорю: "Выписывал. А вы знаете, что это мошенническая фирма? Мы накрыли ее в Киеве, открыли главное дело, уголовное дело открыли. Вы в том числе там в списках есть. Ну, я поболтаю там с руководством, чтобы вас не вызывали. Ну, закроют это дело", — рассказал задержанный. Он отметил, что россияне вели себя очень убедительно, даже сообщили, что давали запрос на бригаду, где он служил и получили положительные отзывы. И попросили его заполнить анкету.

Анкета, которую мужчину заставили заполнить Фото: СБУ

Кураторы рассказали, что он якобы будет работать на СБУ — мол, должен ликвидировать корректировщика, который работает на РФ и наводит ракеты на столицу.

Приехав в Киев, завербованный арендовал квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал Филимонов и начал слежку за его автомобилем.

Затем куратор из ФСБ передал координаты схрона на окраине Киева, где был спрятан автомат Калашникова.

Автомат, который мужчине передали для покушения Фото: СБУ

"Во время вербовки р***шист сыграл на патриотизме украинца, который был убежден, что будет помогать СБУ бороться с врагом. Задокументировано, как мужчина в переписке с куратором выражал готовность уничтожать оккупантов даже ценой собственной жизни", — рассказали в СБУ.

Оперативники задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием к автомобилю командира "Волков Да Винчи".

Задержанному сообщено о подозрении по статье 263 Уголовного кодекса Украины, а это "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

"СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей для противоправных действий и не ставят сомнительных задач", — сообщили в Службе безопасности Украины и призвали обращаться в таких сомнительных случаях в правоохранительные органы.

Напомним, Фокус сообщал, что Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева.

Также в СБУ рассказали, как задержали 14-летнюю девочку, которая должна была взорвать военного. Ее завербовали россияне.