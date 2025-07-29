В Беларуси система РЭБ "сбила" неизвестный БпЛА: какова реакция Минобороны (фото)

В Минобороны Беларуси заявили о дополнительных мерах по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По факту падения БпЛА проводится проверка.

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В столице Беларуси в Минске в ночь на 29 июля из-за действия системы радиоэлектронной борьбы. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

"Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и прекращен полет неизвестной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БПЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник сбился с курса из-за действия РЭБ и упал в 02:33 в районе дома №72 на улице Матусевича в городе Минск.

Неизвестный БпЛА упал в Минске

Пострадавших нет.

"С учетом этого инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", — сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны Беларуси отметили, что лидер республики Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что белорусский вертолет сбил дрон РФ, летевший в Украину. Вертолет Ми-24 ПВО Беларуси атаковал беспилотник россиян типа "Гербера". По данным источников, тогда в воздушном пространстве страны находились по меньшей мере три российских БпЛА.

Также сообщалось, что 28 июля жители Литвы сообщили о беспилотнике, замеченном в небе на высоте примерно 200 метров неподалеку от Вильнюса. По предварительной информации, дрон пересек государственную границу и залетел на территорию страны со стороны Беларуси.