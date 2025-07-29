У Білорусі система РЕБ "збила" невідомий БпЛА: яка реакція Міноборони (фото)

В Міноборони Білорусі заявили про додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За фактом падіння БпЛА проводиться перевірка.

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У столиці Білорусі в Мінську в ніч проти 29 липня через дію системи радіоелектронної боротьби. Про це вранці повідомили у Міністерстві оборони Білорусі.

"Черговими силами з ППО близько 2 години ночі 29 липня у повітряному просторі Республіки Білорусь було виявлено та припинено політ невідомої повітряної цілі — порушника порядку використання повітряного простору, ідентифікованої як БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпілотник збився з курсу через дію РЕБ і впав о 02:33 у районі будинку №72 на вулиці Матусевича в місті Мінськ.

Невідомий БпЛА впав у Мінську

Постраждалих немає.

"З урахуванням цього інциденту оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка", — повідомили в білоруському оборонному відомстві.

Також в Міноборони Білорусі зауважили, що лідер республіки Олександр Лукашенко тримає ситуацію на особистому контролі.

Нагадаємо, що білоруський вертоліт збив дрон РФ, що летів в Україну. Вертоліт Мі-24 ППО Білорусі атакував безпілотник росіян типу "Гербера". За даними джерел, тоді в повітряному просторі країни перебували щонайменше три російські БпЛА.

Також повідомлялося, що 28 липня жителі Литви повідомили про безпілотник, помічений у небі на висоті приблизно 200 метрів неподалік Вільнюса. За попередньою інформацією, дрон перетнув державний кордон і залетів на територію країни з боку Білорусі.