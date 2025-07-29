Начиненный тротилом и металлическими шариками: Беларусь обнародовала видео падения БпЛА (видео)
Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков
Беспилотник, который упал во дворе между многоэтажками в Минске был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов. Следственный комитет опубликовал видео падения дрона.
Следователи Минска открыли уголовное дело по факту падения БпЛА ночью 29 июля в белорусской столице.
"Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию", — рассказали в Следственном комитете.
В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов.
"Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, начиненная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", — отметили в ведомстве.
Сейчас Следственный комитет другими государственными органами устанавливает все обстоятельства случившегося.
Между тем российские СМИ заявляют, что БпЛА, который подавил РЭБ в Минске, был украинским.
Напомним, что в столице Беларуси в Минске в ночь на 29 июля из-за действия системы радиоэлектронной борьбы. В Минобороны Беларуси заявили о дополнительных мерах по усилению контроля за использованием воздушного пространства.
Также сообщалось, что в Литве в 200 метрах неподалеку от Вильнюса заметили БпЛА. По предварительной информации, дрон пересек государственную границу и залетел на территорию страны со стороны Беларуси.