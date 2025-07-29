Начиненный тротилом и металлическими шариками: Беларусь обнародовала видео падения БпЛА (видео)

Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков

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Беспилотник, который упал во дворе между многоэтажками в Минске был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов. Следственный комитет опубликовал видео падения дрона.

Следователи Минска открыли уголовное дело по факту падения БпЛА ночью 29 июля в белорусской столице.

"Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию", — рассказали в Следственном комитете.

В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов.

"Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, начиненная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", — отметили в ведомстве.

Сейчас Следственный комитет другими государственными органами устанавливает все обстоятельства случившегося.

Между тем российские СМИ заявляют, что БпЛА, который подавил РЭБ в Минске, был украинским.

Напомним, что в столице Беларуси в Минске в ночь на 29 июля из-за действия системы радиоэлектронной борьбы. В Минобороны Беларуси заявили о дополнительных мерах по усилению контроля за использованием воздушного пространства.

Также сообщалось, что в Литве в 200 метрах неподалеку от Вильнюса заметили БпЛА. По предварительной информации, дрон пересек государственную границу и залетел на территорию страны со стороны Беларуси.