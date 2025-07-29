Начинений тротилом і металевими кульками: Білорусь оприлюднила відео падіння БпЛА (відео)

Вилучено фрагменти корпусу та крил БпЛА, двигун, прилади навігації та бойову частину, забезпечену тротилом та великою кількістю вражаючих елементів у вигляді металевих кульок

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Безпілотник, який впав у дворі між багатоповерхівками в Мінську був начинений тротилом і великою кількістю вражаючих елементів. Слідчий комітет опублікував відео падіння дрону.

Слідчі Мінська відкрили кримінальну справу за фактом падіння БпЛА вночі 29 липня у білоруській столиці.

"Уламки безпілотника пошкодили кілька припаркованих автомобілів і приземлилися на прилеглу до будинку територію", — розповіли у Слідчому комітеті.

Внаслідок пригоди постраждалих немає, евакуація мешканців не проводилася.

На місці події працювала слідчо-оперативна група із залученням фахівців ДКСЕ та саперів.

"Вилучено фрагменти корпусу та крил БпЛА, двигун, прилади навігації та бойову частину, начинену тротилом та великою кількістю уражаючих елементів у вигляді металевих кульок", — зазначили у відомстві.

Зараз Слідчий комітет іншими державними органами встановлює всі обставини того, що сталося.

Між тим російські ЗМІ заявляють, що БпЛА, який подавив РЕБ у Мінську, був українським.

Нагадаємо, що у столиці Білорусі в Мінську в ніч проти 29 липня через дію системи радіоелектронної боротьби. В Міноборони Білорусі заявили про додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору.

Також повідомлялося, що в Литві за 200 метрів неподалік Вільнюса помітили БпЛА. За попередньою інформацією, дрон перетнув державний кордон і залетів на територію країни з боку Білорусі.