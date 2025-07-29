"Любой ценой": ВС РФ пытаются взять под контроль Антоновский мост в Херсонской области

Железнодорожный Антоновский мост — это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины.

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Последнюю неделю Вооруженные Силы Российской Федерации нацелились взять под контроль Антоновский мост на Херсонщине. Они усилили штурмы возле переправы, в частности, сосредоточились на ее железнодорожной части. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, россияне за последнюю неделю более полусотни раз пробовали штурмовать позиции Сил обороны, пытаясь приблизиться к Антоновскому мосту.

"Раньше это было три-четыре попытки за день, сейчас это уже до десятка таких попыток. Железнодорожный Антоновский мост — это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться осуществлять вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины. Поэтому противник пытается любой ценой взять наши позиции возле этого Антоновского моста", — рассказал Владислав Волошин.

Карта боев на Херсонщине

Он отметил, что на этом участке фронта против Сил обороны действует одно из элитных российских подразделений — бригада разведки. Кроме моста россияне также хотят взять под контроль островную зону в дельте реки Днепр.

"Если раньше враг на одном-двух направлениях осуществлял свои штурмовые действия и попытки форсировать, то сейчас фактически по всей зоне. Это острова Забич, Козулиский, Нестрига. На Большом Потемкинском, на Белогрудом также продолжаются попытки врага взять под контроль эти острова", — сообщил он.

Напомним, что Силы обороны уничтожили оккупантов, которые ударом дрона "Молния" убили годовалого мальчика Дмитрия и ранили его бабушку в Херсонской области. Украинские бойцы направили пять FPV-дронов в окна дома, где дислоцировались россияне.

5 июня здание Херсонской ОГА было разрушено в результате двух ударов российских КАБов за день.