"За будь-яку ціну": ЗС РФ намагаються взяти під контроль Антонівський міст на Херсонщині

Залізничний Антонівський міст — це найвужче місце Дніпра, звідки можна завдавати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять Сили оборони України.

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Останній тиждень Збройні Сили Російської Федерації націлилися взяти під контроль Антонівський міст на Херсонщині. Вони посилили штурми біля переправи, зокрема, зосередились на її залізничній частині. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, росіяни за останній тиждень понад пів сотні разів пробували штурмувати позиції Сил оборони, намагаючись наблизитися до Антонівського мосту.

"Раніше це було три-чотири спроби за день, зараз це вже до десятка таких спроб. Залізничний Антонівський міст — це найвужче місце Дніпра, звідки можна завдавати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять Сили оборони України. Тому противник намагається за будь-яку ціну взяти наші позиції біля цього Антонівського мосту", — розповів Владислав Волошин.

Карта боїв на Херсонщині

Він зауважив, що на цій ділянці фронту проти Сил оборони діє один з елітних російських підрозділів – бригада розвідки. Крім моста росіяни також хочуть взяти під контроль острівну зону в дельті річки Дніпро.

"Якщо раніше ворог на одному-двох напрямках здійснював свої штурмові дії і спроби форсувати, то зараз фактично по всій зоні. Це острови Забич, Козулиський, Нестрига. На Великому Потьомкінському, на Білогрудому також тривають спроби ворога взяти під контроль ці острови", – повідомив він.

Нагадаємо, що Сили оборони знищили окупантів, які ударом дрона "Молнія" вбили однорічного хлопчика Дмитра та поранили його бабусю в Херсонській області. Українські бійці спрямували п’ять FPV-дронів у вікна будинку, де дислокувалися росіяни.

5 червня будівля Херсонської ОВА була зруйнована внаслідок двох ударів російських КАБів за день.