Знищили FPV-дронами: СОУ помстилися окупантам, що вбили однорічного хлопчика на Херсонщині

Сили оборони знищили окупантів, які ударом дрона "Молнія" вбили однорічного хлопчика Дмитра та поранили його бабусю в Херсонській області. Українські бійці спрямували п’ять FPV-дронів у вікна будинку, де дислокувалися росіяни.

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Пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила, що українські військові визначили напрямок запуску ударного безпілотного літального апарату "Молнія", що атакував подвір'я будинку в селі Правдине Білозерської громади Херсонської області. Російські оператори запустили дрон з окупованого міста Гола Пристань.

В Херсонській області ліквідували окупантів, які вбили дроном однорічну дитину Фото: скриншот

Бійці Сил оборони вирахували локацію, де знаходився екіпаж російських операторів БПЛА. Вони розмістилися у п'ятиповерховому нежитловому будинку.

Українські оператори БПЛА в чотири заходи запустили по будівлі з окупантами п’ять FPV-дронів і спрямували їх у вікна. За даними Генерального штабу, після цього з зазначеної локації запусків російських безпілотників не фіксували.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", — говорять у Генштабі.

ЗС РФ вбили однорічну дитину на Херсонщині: що відомо

Трагедія сталася близько 12:10 9 липня. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що росіяни атакували дроном однорічного хлопчика та літню жінку, коли вони перебували на подвір'ї будинку. Дитина від отриманих поранень загинула на місці, а 64-річна бабуся дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, під час нічного масованого удару 12 липня ЗС РФ атакували Львів, Луцьк і Чернівці. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомляв про двох загиблих і 14 постраждалих, а голова Львівської ОВА Максим Козицький розповідав, що серед шести травмованих у місті був 11-річний хлопчик.

5 червня будівля Херсонської ОВА була зруйнована внаслідок двох ударів російських КАБів за день.