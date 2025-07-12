Уничтожили FPV-дронами: СОУ отомстили оккупантам, убившим годовалого мальчика на Херсонщине

Силы обороны уничтожили оккупантов, которые ударом дрона "Молния" убили годовалого мальчика Дмитрия и ранили его бабушку в Херсонской области. Украинские бойцы направили пять FPV-дронов в окна дома, где дислоцировались россияне.

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Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что украинские военные определили направление запуска ударного беспилотного летательного аппарата "Молния", атаковавшего двор дома в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области. Российские операторы запустили дрон из оккупированного города Голая Пристань.

В Херсонской области ликвидировали оккупантов, которые убили дроном годовалого ребенка Фото: скриншот

Бойцы Сил обороны вычислили локацию, где находился экипаж российских операторов БПЛА. Они разместились в пятиэтажном нежилом доме.

Украинские операторы БПЛА в четыре захода запустили по зданию с оккупантами пять FPV-дронов и направили их в окна. По данным Генерального штаба, после этого с указанной локации запусков российских беспилотников не фиксировали.

"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", — говорят в Генштабе.

ВС РФ убили годовалого ребенка на Херсонщине: что известно

Трагедия произошла около 12:10 9 июля. Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщал, что россияне атаковали дроном годовалого мальчика и пожилую женщину, когда они находились во дворе дома. Ребенок от полученных ранений погиб на месте, а 64-летняя бабушка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Напомним, во время ночного массированного удара 12 июля ВС РФ атаковали Львов, Луцк и Черновцы. Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщал о двух погибших и 14 пострадавших, а председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказывал, что среди шести травмированных в городе был 11-летний мальчик.

5 июня здание Херсонской ОГА было разрушено в результате двух ударов российских КАБов за день.