Американские ракеты Precision Strike Missile точнее, быстрее и летят на большее расстояние, чем ATACMS. Такое вооружение в руках Тайваня убедит Китай покончить с имперскими амбициями, уверены военные эксперты.

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Новые американские ракеты Precision Strike Missile (PrSM) испытали на полигоне в Австралии. Снаряды могут нанести сокрушительные потери китайским кораблям в случае вторжения в Тайвань, пишет британская газета The Telegraph.

Реальный ущерб ракеты PrSM могут нанести китайскому флоту в портах

Ракеты запускаются с наземных установок HIMARS, они точнее, обладают большей скоростью и дальностью поражения целей, чем ATACMS. Ракета поражает цели на расстоянии около 500 км и достигает скорости 4000 км/ч, больше на 300 единиц, чем ATACMS.

Ракеты PrSM запускают с наземных установок HIMARS

Главный технический директор армии США Алекс Миллер сказал, что в пусковые установки HIMARS можно загрузить больше ракет PrSM, чем ATACMS. Также ракета менее уязвима к радиоэлектронному подавлению.

Ракету PrSM сложно обнаружить и перехватить, что создает серьезную проблему противникам Штатов, добавил старший директор Фонда защиты демократий Брэд Боуман.

Новые ракеты PrSM угрожают китайскому флоту и могут нанести Китаю серьезный психологический удар, чтобы убедить его власти покончить с имперскими амбициями в отношении Тайваня, уверен старший научный сотрудник Института Като Дуг Бандоу.

Реальный ущерб ракеты могут нанести китайскому флоту в портах и при выдвижении для вторжения, если PRsM развернут по всему Тайваню и части первой островной цепи, которая включает Японию, Индонезию и часть Филиппин.

Испытания дальнобойных ракет PrSM стали еще одним признаком гонки вооружений между США и Китаем в Тихоокеанском регионе, заключило издание.

Американские аналитические центры ранее прогнозировали сценарии развития ситуации в США, если "проснутся" спящие агенты Китая и начнут совершать диверсии.

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