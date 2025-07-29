Знищать флот Китаю: військові США випробували нові ракети PrSM (відео)

Американські ракети Precision Strike Missile точніші, швидші та летять на більшу відстань, ніж ATACMS. Таке озброєння в руках Тайваню переконає Китай покінчити з імперськими амбіціями, впевнені військові експерти.

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Нові американські ракети Precision Strike Missile (PrSM) випробували на полігоні в Австралії. Снаряди можуть завдати нищівних втрат китайським кораблям у разі вторгнення в Тайвань, пише британська газета The Telegraph.

Реальної шкоди ракети PrSM можуть завдати китайському флоту в портах

Ракети запускаються з наземних установок HIMARS, вони точніші, мають більшу швидкість і дальність ураження цілей, ніж ATACMS. Ракета вражає цілі на відстані близько 500 км і досягає швидкості 4000 км/год, більше на 300 одиниць, ніж ATACMS.

Ракети PrSM запускають із наземних установок HIMARS

Головний технічний директор армії США Алекс Міллер сказав, що в пускові установки HIMARS можна завантажити більше ракет PrSM, ніж ATACMS. Також ракета менш вразлива до радіоелектронного придушення.

Ракету PrSM складно виявити і перехопити, що створює серйозну проблему противникам Штатів, додав старший директор Фонду захисту демократій Бред Боуман.

Нові ракети PrSM загрожують китайському флоту і можуть завдати Китаю серйозного психологічного удару, щоб переконати його владу покінчити з імперськими амбіціями щодо Тайваню, впевнений старший науковий співробітник Інституту Като Дуг Бандоу.

Реальної шкоди ракети можуть завдати китайському флоту в портах і під час висування для вторгнення, якщо PRsM розгорнуть по всьому Тайваню і частині першого острівного ланцюга, що охоплює Японію, Індонезію і частину Філіппін.

Випробування далекобійних ракет PrSM стали ще однією ознакою гонки озброєнь між США і Китаєм у Тихоокеанському регіоні, підсумувало видання.

Американські аналітичні центри раніше прогнозували сценарії розвитку ситуації в США, якщо "прокинуться" сплячі агенти Китаю і почнуть здійснювати диверсії.

У Китаї виробили найбільший у світі кристал селеніду барію-галію. Камінь дасть змогу створити лазерну зброю, щоб знищувати супутники.