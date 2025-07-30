Крест боевых заслуг приравняют к званию Героя Украины: Зеленский направил законопроект в ВР

Президент призвал Верховную Раду оперативно подготовить соответствующий законопроект к чтению. Он также проинформировал, что по состоянию на июль 2025 года знаком отличия Крест боевых заслуг уже награждены 318 украинских военнослужащих

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Государственную награду — отличие Президента Украины Крест боевых заслуг вскоре могут приравнять к званию Героя Украины и к награде Орден Богдана Хмельницкого. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект — фактически об уважении — для воинов, которые отмечаются Крестом боевых заслуг. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал Верховную Раду оперативно подготовить соответствующий законопроект к чтению. Он также проинформировал, что по состоянию на июль 2025 года знаком отличия Крест боевых заслуг уже награждены 318 украинских военнослужащих.

Крест боевых заслуг: что известно о награде

Крест боевых заслуг — государственная награда Украины — отличие Президента Украины, установленная для награждения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок во время выполнения боевой задачи, выдающиеся успехи в управлении войсками во время ведения военных (боевых) действий.

Отличие учреждено Указом Президента Украины Владимира Зеленского 5 мая 2022 года.

Отличие президента Украины — Крест боевых заслуг

6 мая 2022 года Владимир Зеленский вручил первые боевые награды независимой Украины — Крест боевых заслуг. Первым кавалером Креста боевых заслуг стал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

Положение о награде

Крестом боевых заслуг могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награждение Крестом боевых заслуг производится указом Президента Украины.

Награждение Крестом боевых заслуг может быть проведено посмертно.

Одно и то же лицо может быть награждено Крестом боевых заслуг не более трех раз.

Что даст новое звание в соответствии с законопроектом

Украинцы награжденные "Крестом боевых заслуг" имеют право на:

бесплатное погребение,

почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище погибших (умерших) лиц,

ежемесячную денежную выплату в размере полторы минимальные зарплаты.

Напомним, что народные депутаты Украины предлагают посмертно присвоить звание Героя Украины журналистке Виктории Рощиной, замученной в российском плену. За направление соответствующего запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому проголосовали 246 нардепов.

Ранее Владимир Зеленский присвоил пилоту ВСУ Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины.