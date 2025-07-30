Хрест бойових заслуг прирівняють до звання Героя України: Зеленський направив законопроєкт до ВР

Президент закликав Верховну Раду оперативно підготувати відповідний законопроєкт до читання. Він також проінформував, що станом на липень 2025 року відзнакою Хрест бойових заслуг вже нагороджено 318 українських військовослужбовців.

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Державну нагороду — відзнаку Президента України Хрест бойових заслуг незабаром можуть прирівняти до звання Героя України та до нагороди Орден Богдана Хмельницького. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт — фактично про повагу — для воїнів, які відзначаються Хрестом бойових заслуг. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", — наголосив Зеленський.

Президент закликав Верховну Раду оперативно підготувати відповідний законопроєкт до читання. Він також проінформував, що станом на липень 2025 року відзнакою Хрест бойових заслуг вже нагороджено 318 українських військовослужбовців.

Хрест бойових заслуг: що відомо про нагороду

Хрест бойових заслуг — державна нагорода України — відзнака Президента України, встановлена для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших законних військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання, видатні успіхи в управлінні військами під час ведення воєнних (бойових) дій.

Відзнака заснована Указом Президента України Володимира Зеленського 5 травня 2022 року.

Відзнака президента України - Хрест бойових заслуг

6 травня 2022 року Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України — Хрест бойових заслуг. Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Положення про відзнаку:

Хрестом бойових заслуг можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження Хрестом бойових заслуг провадиться указом Президента України.

Нагородження Хрестом бойових заслуг може бути проведено посмертно.

Одна й та сама особа може бути нагороджена Хрестом бойових заслуг не більше трьох разів.

Що дасть нове звання відповідно до законопроєкту

Українці нагороджені "Хрестом бойових заслуг" мають право на:

безоплатне поховання,

почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб,

щомісячну грошову виплату у розмірі півтори мінімальні зарплати.

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують посмертно надати звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній, закатованій в російському полоні. За направлення відповідного запиту до президента України Володимира Зеленського проголосували 246 нардепів.

Раніше Володимир Зеленський присвоїв пілоту ЗСУ Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України.