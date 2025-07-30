Летчик ВСУ готовил с ФСБ РФ удары по аэродромам с самолетами F-16, Mirage 2000 и Су-24

Задержанный майор проходил службу в подразделении, которое выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

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В Воздушных силах ВСУ Служба безопасности Украины разоблачила "крота". Майор и летчик-инструктор одной из авиабригад собирал для ФСБ России информацию о перемещении самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24 для подготовки ударов по аэродромам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанный летчик и майор проходил службу в подразделении, которое выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Следствие установило, что фигурант одновременно выполнял несколько задач — передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам воздушных сил и собирал координаты размещения самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме этого летчик-инструктор для эффективности ударов передал оккупантам собственные идеи тактики нанесения комбинированных ударов "в обход" защиты соответствующих военных объектов.

Также майор передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Со своими кураторами летчик-инструктор держал связь через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Задержали злоумышленника во время передачи им очередной порции информации врагу.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что НАБУ ранее отвергло заявление Службы безопасности о том, что руководство учреждения якобы игнорировало информацию о "кроте" Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

21 июля сообщалось, что ФСБ РФ завербовала сотрудника центрального аппарата НАБУ, который имел доступ к закрытым базам данных.