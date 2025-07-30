Льотчик ЗСУ готував із ФСБ РФ удари по аеродромах з літаками F-16, Mirage 2000 та Су-24

Затриманий майор проходив службу у підрозділі, який виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

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В Повітряних силах ЗСУ Служба безпеки України викрила "крота". Майор і льотчик-інструктор однієї з авіабригад збирав для ФСБ Росії інформацію про переміщення літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24 для підготовки ударів по аеродромах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий льотчик і майор проходив службу у підрозділі, який виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Слідство встановило, що фігурант одночасно виконував кілька завдань — передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах повітряних сил і збирав координати розміщення літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Крім цього льотчик-інструктор для ефективності ударів передав окупантам власні ідеї тактики завдання комбінованих ударів "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів.

Також майор передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Зі своїми кураторами льотчик-інструктор тримав зв'язок через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Затримали зловмисника пыд час передавання ним черговоъ порцыъ ынформацыъ ворогу.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що НАБУ раніше відкинуло заяву Служби безпеки про те, що керівництво установи начебто ігнорувало інформацію про "крота" Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

21 липня повідомлялося, що ФСБ РФ завербувала працівника центрального апарату НАБУ, який мав доступ до закритих баз даних.