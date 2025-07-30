Третий удар за несколько дней: ВС РФ атаковали Сумскую ОГА, есть пострадавшая

В среду, около 13:30, российские войска снова нанесли удар по зданию Сумской областной государственной администрации. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

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По информации председателя Сумской ОГА Олег Григорова, в результате атаки по центру Сум пострадала 75-летняя женщина — ее госпитализировали с осколочным ранением. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

"В пятницу и субботу враг уже атаковал здание областной государственной администрации ударными дронами. Сегодня — новая попытка уничтожить. россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион", — отметил Григоров.

Фото: Скриншот

Глава области призвал граждан быть осмотрительными, особенно во время воздушных тревог, и не находиться рядом с админзданиями и объектами критической инфраструктуры.

Несмотря на постоянные атаки, команда Сумской ОВА продолжает работать — все необходимые решения принимаются вовремя.

Напомним, 26 июля один из российских ударных дронов попал в площадь Независимости в Сумах. Тогда было повреждено здание Сумской ОГА. По предварительным данным, обошлось без жертв. Олег Григоров подчеркнул, что это прицельные атаки по гражданским объектам.

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря ни на что", — добавил он.

Ранее Фокус писал, Россия активно тестирует на территории Украины новый ударный беспилотник "Италмас". Одним из главных объектов таких атак стали Сумы. Как пояснил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" этот вид БПЛА стал настоящей бедой для города, поскольку россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний

Кроме этого, вечером 21 июля российские войска нанесли удар по Сумах управляемыми авиационными бомбами. Под обстрел попал жилой район — повреждены по меньшей мере пять домов, торговый центр и несколько автомобилей. За медицинской помощью обратились по меньшей мере 12 человек.